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08 марта, 09:37

Общество

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял решение о помиловании 52 осужденных женщин. Глава государства подписал соответствующий указ. Информация появилась на официальном сайте Кремля 8 марта.

В сообщении указывается, что президент руководствовался принципами гуманности.

"Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции", – уточняется в публикации.

В декабре прошлого года Путин поднял вопрос об амнистии "некоторых категорий женщин". Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что работу в этом направлении необходимо ускорить, поскольку 2024 год был объявлен Годом семьи.

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