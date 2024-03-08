Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял решение о помиловании 52 осужденных женщин. Глава государства подписал соответствующий указ. Информация появилась на официальном сайте Кремля 8 марта.

В сообщении указывается, что президент руководствовался принципами гуманности.

"Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции", – уточняется в публикации.

В декабре прошлого года Путин поднял вопрос об амнистии "некоторых категорий женщин". Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что работу в этом направлении необходимо ускорить, поскольку 2024 год был объявлен Годом семьи.