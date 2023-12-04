04 декабря, 22:20Общество
Путин допустил амнистию "некоторых категорий женщин", отбывающих наказание
Фото: РИА Новости/Семен Апасов
Владимир Путин допустил амнистию "некоторых категорий женщин", отбывающих наказание. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", – заметил он.
Ранее президент отмечал, что участники спецоперации на Украине действительно получают помилование, однако в случае повторного нарушения закона они должны отвечать по закону.
При этом Путин подчеркнул, что уровень рецидивов среди участников спецоперации в 10 раз меньше, чем среди обычных заключенных, где он доходит до 40%
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что осужденные, которые участвуют в спецоперации на Украине, "искупают кровью свое преступление на поле боя".
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