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Владимир Путин допустил амнистию "некоторых категорий женщин", отбывающих наказание. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", – заметил он.

Ранее президент отмечал, что участники спецоперации на Украине действительно получают помилование, однако в случае повторного нарушения закона они должны отвечать по закону.

При этом Путин подчеркнул, что уровень рецидивов среди участников спецоперации в 10 раз меньше, чем среди обычных заключенных, где он доходит до 40%

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что осужденные, которые участвуют в спецоперации на Украине, "искупают кровью свое преступление на поле боя".



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