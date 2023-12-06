СФ выразил готовность оперативно принять поправки об амнистии осужденных женщин

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Совфед готов вместе с Минюстом и Госдумой оперативно разработать и принять поправки для амнистии некоторых категорий осужденных женщин. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в разговоре с министром юстиции Константином Чуйченко, передает ТАСС.

Особенно, как утверждает Матвиенко, нужно ускорить работу в этом направлении в связи с тем, что 2024 год был объявлен Владимиром Путиным Годом семьи.

"Это относится к каждому министерству и ведомству в части его полномочий, и каждое из них должно внести свой вклад в защиту семьи, чтобы этот год оправдал надежды наших граждан", – отметила она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос РИА Новости об амнистии, отметил, что она не должна затрагивать тех женщин, которые отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие статьи. Так, по его словам, будут определенные критерии для амнистии: небольшая тяжесть, возраст, наличие детей.

Кроме того, он указал на то, что не нужно путать амнистию с помилованием.

"Амнистия – это общий акт, он не касается конкретных лиц. Для того чтобы это подготовить, надо понимать, какие будут статьи, квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит", – уточнил Крашенинников.

Также он добавил, что поддерживает президента в данном решении.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что власти уже прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, которые отбывают наказание.



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