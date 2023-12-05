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05 декабря, 09:34

Общество

Вопрос амнистии ряда женщин, отбывающих наказание, прорабатывается – Госдума

Фото: 123RF/albund

Сейчас власти прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, которые отбывают наказание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", – поделился Крашенинников.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

До этого российский лидер признал, что участники СВО действительно получают помилование. При этом президент подчеркнул, что в случае повторного преступления они обязаны отвечать по закону.

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