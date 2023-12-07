Многие россияне предпочитают обращаться к президенту РФ, а не к местным властям – Песков

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Россияне часто обращаются с вопросами к Владимиру Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это показывает практика и подтверждает процесс сбора вопросов граждан к большой пресс-конференции и прямой линии, которые состоятся 14 декабря.

"Действительно, многие граждане предпочитают сразу обращаться, непосредственно выходить на президента. И когда пытаешься спросить: "А вы обращались к местным властям, муниципальным властям, региональным властям?", граждане действительно отвечают, что нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что российский президент сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложат их лидеру РФ.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с Путиным состоятся 14 декабря, в ходе мероприятия президент подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией президента. Кремль начал принимать вопросы граждан для прямой линии с президентом 1 декабря.





Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря