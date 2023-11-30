Путин сам выберет вопросы для прямой линии, на которые даст ответ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сам отберет вопросы для прямой линии, на которые даст ответ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

"Объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру, дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать", – заявил Кузнецов журналистам.

Вместе с тем он добавил, что перед командой стоит задача не потерять ни один вопрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал дату проведения прямой линии и итоговой пресс-конференции с Путиным. Мероприятия будут объединены и состоятся 14 декабря. Причем у события не будет четкого хронометража.

Кремль начнет принимать вопросы для прямой линии 1 декабря. Обращение можно прислать по многоканальному телефону 8 (800) 200-40-40, через СМС на номер 0-40-40 и через форму на сайте "Москва – Путину".

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