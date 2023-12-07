Песков призвал набраться терпения по вопросу участия Путина в выборах

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Владимир Путин пока не заявлял о своем участии в президентских выборах, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения", – подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Отмечалось, что голосование на президентских выборах могут провести в трехдневный срок – с 15 по 17 марта следующего года. Данный проект будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 8 декабря.

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы президента РФ будут первый раз проходить "в столь токсичной геополитической обстановке". По ее словам, ЦИК готов провести их так, как ждет сам народ страны.



В Совфеде назначили дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года