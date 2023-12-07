Решение о дате президентских выборов дает старт предвыборной кампании – Матвиенко

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Совет Федерации России принял постановление о дате проведения президентских выборов, что дает старт предвыборной кампании. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

7 декабря сенаторы приняли решение о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года.

"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента", – сказала она.

Матвиенко также добавила, что президентские выборы – важное политическое событие, которое определит будущий вектор развития страны.

Она отметила, что в российской избирательной системе нет "суррогатных электоральных механизмов", все основано на прямом волеизъявлении граждан. Спикер Совфеда уточнила, что в это число теперь входят и жители новых российских регионов.

Ранее сообщалось, что голосование на президентских выборах могут провести в трехдневный срок – с 15 по 17 марта следующего года. Данный проект будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 8 декабря.

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы президента РФ будут первый раз проходить "в столь токсичной геополитической обстановке". По ее словам, ЦИК готов провести их так, как ждет сам народ страны.

В Совфеде РФ назначили дату выборов президента на 17 марта 2024 года