Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

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Самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что хотя ОАЭ и Саудовская Аравия – страны стабильные и безопасные, то окружение их неспокойное.

"Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", – пояснил Песков.

Российские истребители Су-35С сопровождают борт номер один с Путиным на всем протяжении маршрута.

Ранее сообщалось, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил России сопровождали Путина во время его перелета в Абу-Даби. По информации Минобороны РФ, взлет истребителей осуществлялся в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Ими управляли летчики первого класса.

Накануне Путин прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

После этого в Эр-Рияде прошли переговоры Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.



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