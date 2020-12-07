Путин изменил список химикатов для создания химического оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент РФ Владимир Путин поменял список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ российского главы вступит в силу через три месяца. В приложении к указу есть перечень изменений, которые вносят в Список химикатов, оборудования и технологий. Речь идет о тех веществах и предметах, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Ранее Минобороны предложило пересмотреть список запрещенной продукции в части ядов. В ведомстве сослались на утвержденный в 1992 году перечень запрещенной продукции.