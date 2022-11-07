Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг Херсона в Минобороны РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки текущей обстановки в Херсонской области, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Это вопрос, который касается военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", – сказал он, отвечая на вопрос, как Владимир Путин оценивает ситуацию на данном направлении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. По его словам, Запад считает, что сможет разрушить Россию, а она считает, что на этой битве "сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

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