Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой. Телеграмму президента РФ зачитал на церемонии прощания в МХТ имени А. П. Чехова народный артист России Авангард Леонтьев.

Глава государства отметил, что Гуляева на протяжении долгого времени служила в Московском художественном театре.

"Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо", – добавил в своем обращении Путин.

Гуляева умерла 3 октября в возрасте 94 лет. Прощание с народной артисткой России прошло в МХТ имени Чехова в Москве в 11:00 7 октября.

Гроб с телом актрисы был установлен в портретном фойе театра. Туда люди, которые посетили прощание, приносили цветы. На траурной церемонии также был худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РСФСР Станислав Любшин, а также заслуженные артисты РФ Марина Брусникина и Андрей Давыдов.

Ведущим церемонии был Леонтьев, который указал на природный дар актрисы. По его словам, голос артистки вселял надежду и мечту о любви. В свою очередь, Брусникина вспомнила, как Гуляева могла отстоять свое мнение.

"Если Нина Ивановна тебе доверяла, она становилась настоящим товарищем, поддерживала, советовала. <…> Дорогая Нина Ивановна, спасибо за все. Мы всегда будем вас помнить. Светлая память", – отметила заслуженная артистка РФ.

Хабенский также обратил внимание на "жизнерадостный тембр артистки, не знающий сомнений и печали". Кроме того, многие вспомнили о большой любви, которая была в союзе Гуляевой и ее мужа – народного артиста СССР Вячеслава Невинного.

Венки на траурную церемонию поступили от правительства Москвы, а также от коллективов различных театров. К концу прощания гроб был уложен красными и белыми розами, хризантемами и гвоздиками. После панихиды гроб был вынесен из здания МХТ имени Чехова под аплодисменты.

В скором времени в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках пройдет отпевание. Похоронят и кремируют Гуляеву на Троекуровском кладбище рядом с Невинным.

Актриса снималась в таких фильмах, как "В степной тиши", "Только три ночи", "Твой современник". Также она озвучивала мультипликационные фильмы, такие как "Чиполлино", "Русалочка", "Краса ненаглядная".

Помимо этого, Гуляева награждена орденами Почета "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, отмечена благодарностью президента РФ, удостоена Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.

