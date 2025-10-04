Прощание с народной артисткой России Гуляевой пройдет в Москве 7 октября

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова в Москве, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Гражданская панихида начнется в 11:00. После прощания состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Гуляеву на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет. О причинах смерти не сообщалось.

Артистка родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954-м она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко, после чего стала актрисой МХАТ СССР имени Горького.

Помимо работы в театре, она также снималась в кино. В частности, она сыграла в фильме "В степной тиши" и "Только три ночи".

Гуляева награждена орденами Почета "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, отмечена благодарностью президента России и удостоена Государственной премии РСФСР имени Станиславского.