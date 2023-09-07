Песков назвал незаконной идею изъятия в США имущества россиян

Фото: depositphotos/eabff

Каждый случай незаконной конфискации российских средств за границей будет расследован детально в суде. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отреагировав на решение США направить конфискованные средства предпринимателей, находящихся под санкциями, на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Пескова, это решение было воспринято в Москве негативно. Как он утверждает, все случаи, связанные с блокировкой, арестом или иным удержанием средств РФ, относящихся к государственной, частной и смешанной собственности России за рубежом, являются незаконными.

"Безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти обоснования для продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам", – заявил пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что "ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания".

"Просто так это оставлено не будет", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину 6 сентября. В рамках своего визита госсекретарь США, предположительно, может объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи более чем на 1 миллиард долларов.

МИД РФ назвал, в каком случае возможно справедливое урегулирование вокруг Украины