07 июля, 17:46Политика
Путин подписал закон о штрафе до 20 тыс руб за несообщение в военкомат о переезде
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов, сообщает RT.
Новое положение дополняет статью 12.5 КоАП РФ. Отныне за несообщение в военкомат о переезде гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный срок в случае смены места пребывания.
При этом ранее за несообщение в военкомат о переезде штраф составлял 1–5 тысяч рублей.
Закон о повышении указанного штрафа Госдума приняла в первом чтении в марте этого года, во втором и третьем чтении – в июне. Спустя время проект одобрил и Совет Федерации.