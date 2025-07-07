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07 июля, 17:46

Политика

Путин подписал закон о штрафе до 20 тыс руб за несообщение в военкомат о переезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов, сообщает RT.

Новое положение дополняет статью 12.5 КоАП РФ. Отныне за несообщение в военкомат о переезде гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный срок в случае смены места пребывания.

При этом ранее за несообщение в военкомат о переезде штраф составлял 1–5 тысяч рублей.

Закон о повышении указанного штрафа Госдума приняла в первом чтении в марте этого года, во втором и третьем чтении – в июне. Спустя время проект одобрил и Совет Федерации.

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