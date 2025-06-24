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24 июня, 14:53

Политика

ГД приняла закон о штрафе до 20 тыс руб за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде в другое место пребывания. Новое положение дополнит статью 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".

В настоящее время за несообщение в военкомат о переезде установлен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Принятый законопроект предусматривает увеличение штрафа до 10–20 тысяч рублей.

В рамках продолжающегося весеннего призыва, который завершится 15 июля, электронные повестки направляются в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги". Жителям Москвы они отправляются на mos.ru, рассказывали ранее в Минобороны России.

При этом бумажные повестки сохраняют свою юридическую силу. Они направляются заказными письмами с уведомлением по адресу проживания или пребывания, а также вручаются лично.

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