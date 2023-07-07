Путин подписал указ о правовом положении россиян с украинским гражданством

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Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия госорганов по вопросу правового положения россиян, которые имеют гражданство Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности", – говорится в указе.

Кроме того, была утверждена форма заключения о несоблюдении такими гражданами России обязанностей, которые связаны с реализацией прав, предусмотренных для украинских граждан.

Указ вступает в силу в день подписания.

Ранее сообщалось, что территориальные органы МВД России начали прием заявлений от россиян с двойным гражданством на выход из гражданства Украины.

До этого думские депутаты одобрили поправку об упрощенном получении вида на жительство (без разрешения на временное проживание) иностранцами, которые заключили во время спецоперации контракт с Вооруженными силами РФ.