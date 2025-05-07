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07 мая, 13:20

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Песков: предложение Путина о прекращении огня в честь Дня Победы остается в силе

Предложение Путина о майском перемирии остается в силе – Песков

Фото: министерство обороны РФ

Инициатива Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остается в силе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что позиция российской стороны относительно прекращения огня во время празднования годовщины Победы хорошо известна. При этом "новых элементов" по вопросу перемирия в указанный период не было.

Согласно предложению Путина, перемирие будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

В Кремле указали, что данным шагом российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, а также к конструктивному диалогу с международными партнерами.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. При этом он настоял на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

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