В Кремле не увидели противоречий между Мишустиным и Кадыровым

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что заявления премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о закрытии границ не противоречат друг другу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Там речь в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, медикаментов и так далее. В данном случае глава Чечни заверил, что все эти потоки никоим образом не затрудняются и им ничто не препятствует", – объяснил Песков.

По словам представителя Кремля, главы регионов могут определять жесткость режима изоляции, но определенные моменты необходимо согласовывать с федеральными властями. Песков подчеркнул, что о противоречиях между Мишустиным и Кадыровым речь не идет.

В понедельник, 6 апреля, Михаил Мишустин указал на необходимость адекватных мер по борьбе с коронавирусом в регионах. Премьер-министр раскритиковал действия, подразумевающие закрытие границ субъектов Федерации. Рамзан Кадыров, комментируя слова главы кабмина, заявил, что в Чечне границы закрыты не были.

По последним данным, в России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения. В это же время во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.

