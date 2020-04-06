Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство региона никогда не говорило о закрытии республики. Так Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина, раскритиковавшего субъекты из-за закрытия границ.

"Мы заявляли и повторяем, что сделаем все возможное и невозможное, чтобы обезопасить один из регионов России – Чеченскую Республику – и проживающих в ней граждан", – написал Кадыров на своей официальной странице в Telegram.

Кадыров заявил, что считает правильным, если правительство задаст свои вопросы напрямую руководству республики. При этом он добавил, что решение о закрытии въезда и выезда из республики полностью поддерживается местным народом.

Чечня ввела режим полной изоляции и закрыла въезд и выезд из республики с 5 апреля. Исключением стали перевозки продовольствия, медикаментов и передвижения экстренных служб. Чечня стала первым регионом, который запретил движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 08:00.

По словам Кадырова, данные меры были предприняты, чтобы не допустить распространения коронавируса внутри республики и ограничить возможные переезды зараженных вирусом в другие субъекту страны. По словам главы региона, они "готовы идти на любые самые жесткие меры ради спасения граждан".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что региональные власти не должны брать на себя федеральные функции. Он добавил, что любые ограничения должны быть полностью адекватными и соответствовать текущей ситуации в стране.

Согласно последним данным, в Чечне зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Еще как минимум 25 человек ждут результатов на коронавирус. В РФ всего за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.

