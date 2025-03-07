Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей", – уточняется в сообщении.

Кроме того, Вучич подтвердил, что собирается прилететь в Москву для посещения парада Победы, который пройдет 9 мая. Он назвал телефонный разговор с Путиным "отличным и содержательным". Они также успели обсудить все важные вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества Сербии и России.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, включающую требования к России вывести свои войска с территории Украины и прекратить боевые действия, 24 февраля. Документ поддержали 93 страны, в то время как 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против.

Сербская делегация же поддержала резолюцию, а от голосования по американской воздержалась. По словам Вучича, это произошло случайно, Сербия должна была воздержаться от всех голосований. Он извинился перед гражданами своей страны за данную ошибку.

