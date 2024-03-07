Путин рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Полет Владимира Путина на Ту-160М в феврале этого года был незапланированным. Об этом глава государства рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

По его словам, решение подняться в небо приняли на самом заводе в Казани. Президент признался, что его отговаривали от полета, поскольку самолет еще не принят на вооружение.

"А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать", – цитирует российского лидера ТАСС.

22 февраля Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент находился в воздухе 30 минут. После приземления он поделился впечатлениями. По словам российского лидера, у него остались хорошие впечатления от полета. Он уверен, что надежность нового самолета находится на высоком уровне.

Несмотря на то что самолет военный, разработчики воздушного судна улучшили условия для отдыха экипажа, подметил Путин, вспомнив свой полет на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путину не потребовалась медкомиссия перед полетом на Ту-160М. Позднее были опубликованы кадры из кабины ракетоносца.



Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М