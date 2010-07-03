В ГД оценили законопроект о запрете Пентагону использовать госсредства в нарушение ДРСМД

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Публикация законопроекта, запрещающего Пентагону использовать бюджетные средства с целью испытания, закупки или развертывания оружия, упомянутого в ДРСМД, говорит о том, что некоторые американские политики понимают важность данного соглашения. Такую точку зрения в беседе с RT высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее документ о запрете использования госсредств в нарушение ДРСМД был опубликован на сайте конгресса США. Инициатива принадлежит конгрессмену от штата Гавайи Тусли Габбард.

"Видимо, в штате Гавайи понимают важность сохранения договора о ракетах средней и меньшей дальности – как договора, который определяет скелет современной мировой безопасности и выход из которого будет означать существенный подрыв тех договоренностей в сфере безопасности, которые были достигнуты с большим трудом", – отметил Морозов.

По его мнению, выход США из ДРСМД может привести к "очередному витку гонки вооружений". Вместе с тем депутат полагает, что инициатива гавайского конгрессмена не повлияет на сложившуюся ситуацию.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. Американские власти объяснили свое решение невыполнением Россией взятых на себя обязательств. При этом Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств, что Москва нарушила соглашение.

4 марта Россия в ответ на действия США приостановила выполнение ДРСМД. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом российские власти заявили о готовности вернуться к выполнению своих обязательств после того, как Вашингтон устранит допущенные им нарушения.

