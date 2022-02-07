В Кремле оценили предстоящий визит Макрона в Москву

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит французского лидера Эммануэля Макрона в Москву. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Здесь есть очень важный элемент, который заключается в том, что, помимо того что Франция – одна из лидеров стран в ЕС, все-таки Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложная, чтобы ожидать, знаете, переломов в ходе одной встречи", – сказал представитель Кремля.

По его словам, в ходе встречи Макрон намерен предложить Путину идеи по поиску возможных вариантов разрядки напряженности.

Путин и Макрон проведут переговоры в Москве 7 февраля. Дмитрий Песков сообщил, что среди вопросов, которые затронут на переговорах президенты России и Франции, будет тема гарантий безопасности для РФ. По словам представителя Кремля, Путин будет готов продолжить дискуссию, начатую с Макроном по телефону.

