В Кремле не воспринимают всерьез петицию об отставке Кадырова

Фото: ТАСС/Елена Афонина
В Кремле не воспринимают всерьез петицию на сайте Change.org об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Песков высказался о поступающих из-за рубежа сообщениях о якобы угрозах со стороны Кадырова в адрес некоторых российских граждан. Он отметил, что в Кремле не считают нужным следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы региона, и призвал людей, которые боятся за свою безопасность, обратиться в правоохранительные органы.
Кроме того, редакция "Эха Москвы" попросила Путина вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Речь идет о сотрудниках "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
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