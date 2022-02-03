В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с утверждениями о том, что ситуация в Чеченской Республике выходит из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет, я совершенно не согласен, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего", – ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.
По его словам, каждый из регионов РФ имеет собственную повестку и ей занимается.
У Пескова также поинтересовались, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию в Чечне с министерством внутренних дел и Генпрокуратурой. На это он не дал четкого ответа, отметив лишь, что президент находится в постоянном контакте с представителями силовых ведомств.
Также журналисты спросили Пескова, происходят ли последние события в Чечне с ведома Кремля. Тот ответил отрицательно.
Накануне Владимир Путин провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он также отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента РФ, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии.
Ранее редакция "Эха Москвы" попросила Путина вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Речь идет о сотрудниках "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
До этого пресс-секретарь президента высказался о поступающих из-за рубежа сообщениях о якобы угрозах со стороны Кадырова в адрес некоторых российских граждан. Он отметил, что в Кремле не считают нужным следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы региона, и призвал людей, которые опасаются за свою безопасность, обратиться в правоохранительные органы.
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