Мишустин провел рабочую встречу с Кадыровым

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Как отмечал Кадыров, рабочие встречи в правительстве РФ были организованы по поручению Владимира Путина.

Ранее Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава Чечни доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он также отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента РФ, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает, что ситуация в Чеченской Республике выходит из-под контроля. По его словам, у каждого региона есть собственная повестка.