В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова

Квалификационная коллегия судей Чечни по представлению Совета судей региона путем тайного голосования прекратила отставку Сайди Янгулбаева, сообщает ТАСС.

Отставка судьи прекращена с 4 февраля 2022 года за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке. Его лишат всех привилегий статуса, в том числе неприкосновенности.

Все 15 членов коллегии, принимавшие участие в заседании, проголосовали единогласно. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что правоохранители доставили жену Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

В отношении сына бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

