Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Рождеством Христовым. Послание президента было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что данный праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти ценности играют особую роль в истории России, так как на протяжении веков служат духовной и нравственной опорой общества.

Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят большой вклад в сбережение культурного и исторического наследия, а также в укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Президент выразил отдельное уважение религиозным организациям, которые поддерживают участников спецоперации на Украине, жителей Донбасса и Новороссии.

Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин перед Рождеством встретился в подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.

Во время самой рождественской службы президент и семьи Героев РФ присутствовали в храме Спаса Нерукотворного Образа. Путин заявил, что праздник Рождества Христова является ярким выражением братского единения российских народов.

Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя