01:31Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Рождеством Христовым. Послание президента было опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что данный праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти ценности играют особую роль в истории России, так как на протяжении веков служат духовной и нравственной опорой общества.
Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят большой вклад в сбережение культурного и исторического наследия, а также в укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Президент выразил отдельное уважение религиозным организациям, которые поддерживают участников спецоперации на Украине, жителей Донбасса и Новороссии.
Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин перед Рождеством встретился в подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.
Во время самой рождественской службы президент и семьи Героев РФ присутствовали в храме Спаса Нерукотворного Образа. Путин заявил, что праздник Рождества Христова является ярким выражением братского единения российских народов.
Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя
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