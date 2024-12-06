Роуминг между РФ и Белоруссией будет отменен 1 марта 2025 года

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Роуминг между РФ и Белоруссией будет отменен с 1 марта 2025 года, рассказал Владимир Путин.

"Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства", – сказал президент РФ на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В конце мая Путин сообщил, что в ближайшее время планируется отменить роуминг между РФ и Белоруссией. Так, мобильная связь для всех абонентов двух государств должна полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, объяснил российский президент.

Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства договорилась, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными. Об этом по итогам заседания группы заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Круто.

