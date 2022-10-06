Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом 7 октября – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на 7 октября. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Да", – сказал Песков, отвечая на вопрос о запланированном разговоре.

До этого Эрдоган также заявил о запланированном телефонном разговоре с российским лидером.

"Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки", – сообщил президент Турции на пресс-конференции в Праге.

Эрдоган высказал надежду на позитивные итоги усилий Анкары по решению вопроса с выводом российских удобрений на рынки.

Ранее президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что заключенное между лидерами соглашение вступит в силу в ближайшее время. По его словам, подобная меры позволит уменьшить потребность в долларах и снизить затраты.

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