Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 11:45

Экономика
Главная / Новости /

Песков: Россия считает врагами западные компании, финансировавшие ВСУ

Россия считает врагами западные компании, финансировавшие ВСУ – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия считает врагами те западные компании, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ готова вести уважительный диалог с компаниями, которые на момент ухода с рынка в полном объеме выполнили свои обязательства. В то же время дорого вернуться будет тем брендам, которые "поступили непорядочно".

При этом Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, ведь любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях, добавил Песков.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин указывал на отсутствие зарубежных компаний, которые готовы вернуться в Россию в текущих условиях геополитической обстановки. Он также обратил внимание, что фондовый рынок России, как и любой другой страны, не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.

На Западе обеспокоились успехом российских компаний, которые заменили импорт

Читайте также


властьбизнесэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика