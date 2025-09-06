Песков: Россия считает врагами западные компании, финансировавшие ВСУ

Фото: kremlin.ru

Россия считает врагами те западные компании, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ готова вести уважительный диалог с компаниями, которые на момент ухода с рынка в полном объеме выполнили свои обязательства. В то же время дорого вернуться будет тем брендам, которые "поступили непорядочно".

При этом Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, ведь любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях, добавил Песков.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин указывал на отсутствие зарубежных компаний, которые готовы вернуться в Россию в текущих условиях геополитической обстановки. Он также обратил внимание, что фондовый рынок России, как и любой другой страны, не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.