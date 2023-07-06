Песков заявил, что в Кремле не следят за перемещением Пригожина

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Кремль не следит за перемещением основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об отсутствии Пригожина в стране. В свою очередь, бойцы группы базируются в лагерях на территории России, заявил он.

"Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания", – сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко.

Однако, несмотря на это, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что сделанные 24 июня заявления Кремля и белорусского лидера сохраняют свою актуальность по сей день.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российскими властями организовал переговоры с Пригожиным. В результате основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение главы Белоруссии по деэскалации ситуации и развернул колонны.



Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность