В Кремле пока не знают об идее построить выделенную дорогу в Калининградскую область

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею построить выделенную железную и автомобильную дороги от основной части России до Калиниградской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле пока не ознакомились с этой инициативой.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем можно будет построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград при согласии Литвы. Он подчеркнул, что имеет в виду грузовое сообщение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

