Россия и Израиль продолжают доверительный диалог – Песков

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Россия и Израиль продолжают вести доверительный и дружественный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем наш доверительный, дружественный диалог с израильскими друзьями", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на связи, они условились о продолжении контактов.

Ранее в эфире итальянского телеканала "Рете-4" министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что может ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, что якобы опровергает позицию РФ о нацификации в стране.

Позднее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства РФ.