Путин и Беннет обсудили высказывание Лаврова о Гитлере

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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова "о еврейских корнях Гитлера" в рамках телефонного разговора. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр принял извинения Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорится в заявлении ведомства.

Беннет также поблагодарил российского лидера за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Израиля.

Ранее в эфире итальянского телеканала "Рете-4" Лавров сказал, что может ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, который опровергает позицию РФ о нацификации в стране.

Позднее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства РФ.

Телефонный разговор Путина и Беннета состоялся 5 мая. В рамках диалога политики отметили важность развития дружеских отношений России и Израиля. В том числе речь шла и о поддержании полезных контактов между руководством двух стран.

