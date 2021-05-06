Песков заявил, что возможное место встречи Путина и Байдена не определено

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, то пока нет новой информации о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, пишет ТАСС.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", – сказал он, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок для саммита.

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.