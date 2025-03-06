Песков: Россия ускорит паспортизацию в Абхазии

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Россия облегчит и ускорит процесс паспортизации в Абхазии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

"Этот процесс тоже будет ускорен, усовершенствован, а главное – он будет максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что это является одним из важнейших приоритетов для президента.

Ранее Путин в рамках встречи с Гунбой пообещал поручить доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству. Новый глава Абхазии отметил, что в республике есть люди, которые не успели оформить двойное гражданство, поэтому он попросил продлить программу. Российский лидер заверил, что направит соответствующие указания коллегам.

Гунба также сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией. По его словам, поддержка российской стороны всегда была последовательной.