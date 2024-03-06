Песков указал на противоречивость заявлений Франции по поводу отправки военных на Украину

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Россия видит большое количество противоречивых заявлений Франции по поводу отправки военных на Украину, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако сам факт обсуждения подобных тем уже опасен, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Так, слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию по этому вопросу звучат на фоне призывов западных политиков добиться стратегического поражения России, подчеркнул Песков. Он сделал акцент на том, что "они все играют с огнем" и это только усугубляет ситуацию.

"Конечно, это крайне безответственное поведение", – резюмировал представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что участникам парижской конференции по Украине не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада в зону конфликта. Вместе с тем он не стал исключать подобной возможности в дальнейшем.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что французская сторона никогда не перейдет границу к соучастию в конфликте на Украине. Он объяснил, что слова Макрона – это послание Москве, что Париж никогда не бросит Киев.



Макрон пообещал Украине поставки новых дальнобойных вооружений