Орешкин объяснил реакцию Володина на заседании Госдумы

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отреагировал на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина, озвученную во время "правительственного часа" в нижней палате парламента.

"Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года", – заявил министр в беседе с RT.

"Правительственный час" с участием Орешкина прошел в среду, 6 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра, поскольку, по его мнению, он не раскрыл предложенную для обсуждения тему. Парламентарий также предложил перенести встречу на конец марта – начало апреля.



Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

В свою очередь, в Кремле назвали инцидент между Володиным и Орешкиным "рабочим процессом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что требования к реализации нацпроектов очень высокие, поэтому здесь "требуется конкретика".

