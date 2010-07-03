Орешкин объяснил реакцию Володина на заседании Госдумы

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отреагировал на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина, озвученную во время "правительственного часа" в нижней палате парламента.
"Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года", – заявил министр в беседе с RT.
"Правительственный час" с участием Орешкина прошел в среду, 6 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра, поскольку, по его мнению, он не раскрыл предложенную для обсуждения тему. Парламентарий также предложил перенести встречу на конец марта – начало апреля.
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
В свою очередь, в Кремле назвали инцидент между Володиным и Орешкиным "рабочим процессом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что требования к реализации нацпроектов очень высокие, поэтому здесь "требуется конкретика".
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