Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

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Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести его доклад, поскольку, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему, сообщает "Интерфакс".

Председатель Госдумы попросил Орешкина подготовиться и ответить на поставленные вопросы: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна и как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.

Он призвал отойти от общих рассуждений, а говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности.

"Разговор будет продолжен позже", – заявил Володин. Он не уточнил, на какое время переносится правительственный час, но предположил, что это будет конец марта или начало апреля.

Также спикер заявил, что говорить об успехах с думской трибуны не нужно. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили – 2,3%. А сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?" – задался вопросом он. Володин напомнил, что за рост экономического развития отвечает глава Минэкономразвития.

Он добавил, что ресурсы, направленные президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. "Никогда этого не было: 1,7 триллиона в этом году, 1,9 триллиона на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены... О чем мы говорим?" – возмутился председатель Госдумы.

После заседания лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что впервые за 20 лет депутат прервал министра. По его словам, парламент предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти, чем раньше.