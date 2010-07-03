Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести его доклад, поскольку, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему, сообщает "Интерфакс".
Председатель Госдумы попросил Орешкина подготовиться и ответить на поставленные вопросы: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна и как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.
Он призвал отойти от общих рассуждений, а говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности.
"Разговор будет продолжен позже", – заявил Володин. Он не уточнил, на какое время переносится правительственный час, но предположил, что это будет конец марта или начало апреля.
Также спикер заявил, что говорить об успехах с думской трибуны не нужно. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили – 2,3%. А сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?" – задался вопросом он. Володин напомнил, что за рост экономического развития отвечает глава Минэкономразвития.
Он добавил, что ресурсы, направленные президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. "Никогда этого не было: 1,7 триллиона в этом году, 1,9 триллиона на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены... О чем мы говорим?" – возмутился председатель Госдумы.
После заседания лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что впервые за 20 лет депутат прервал министра. По его словам, парламент предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти, чем раньше.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.