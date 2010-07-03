Орешкин хотел бы поработать президентом

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Глава Минэкономразвия РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом страны. Свое признание министр сделал, общаясь со слушателями Академии журналистики "Ъ", пишет "Коммерсант".

"Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания", – сказал Орешкин, подчеркнув, что на этом посту важно, есть ли польза для людей и государства.

При этом министр считает работу президента "абсолютно чудовищной" по нагрузке. Со слов Орешкина, даже при его занятости мозг вынужден моментально переключаться между разными темами.

"Понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая", – заключил глава ведомства.

В конце февраля Орешкин отметил условия для снижения ставок по ипотеке. Он уточнил, что в начале года инфляционная картина развивается лучше, чем ожидалось. Кроме того, министр выразил надежду, что позитивная динамика сохранится в ближайшие месяцы.