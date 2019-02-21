Володин призвал составлять списки "стыдных заявлений" депутатов

Депутаты должны следить за "стыдными заявлениями" своих коллег, чтобы сократить негативное влияние на имидж парламента. Такое заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал на пленарном заседании, передает Агентство "Москва".
Председатель нижней палаты парламента заверил, что вернется к этой теме в начале марта, когда будет рассматриваться закон о фейковых новостях. Он подчеркнул важность ответственности и политической культуры.
"Конкретные предложения заключаются в том, чтобы брать на сайте по согласованию с фракциями заявления наших коллег, за которые нам стыдно. И мы свою оценку таким образом будем формировать. Либо мы сами самоорганизующиеся и будем с себя спрашивать, либо мы будем постоянно такое допускать", – сказал Володин, попросив поддержки парламентариев.
Помочь в составлении списков "стыдных заявлений" должны руководители фракций, комитета по информационной политике и пресс-службы Госдумы.
Заявление, вызвавшее неоднозначную реакцию, ранее сделал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он считает, что здравомыслящие женщины стараются рожать первого ребенка в любых условиях и без помыкания властей.
С этой точкой зрения не согласилась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, призвавшая чиновников перестать навязывать женщинам роль инкубатора.
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