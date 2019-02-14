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18:55

Калужский губернатор назвал здравомыслящими женщин, стремящихся рожать в России

политика

18:55

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Здравомыслящие женщины стараются рожать в любых условиях, первый ребенок появляется без помыканий властей. Стимулировать нужно рождение третьего ребенка, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он выступил в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме (РИФ), проходящем в Сочи.

"Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка – это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка – это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию", – сказал Артамонов, передает РИА Новости.

Артамонов отметил также, что президент РФ принял решение о том, чтобы многодетным семьям были предоставлены бесплатные земельные участки. Калужский губернатор добавил, что помимо этого нужно гарантировать многодетным семьям предоставление жилья и развитой инфраструктуры.

"Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать", – подытожил Артамонов.

РИФ проходит в Сочи 14-15 февраля. На форуме также выступил Сергей Собянин. Мэр Москвы заявил, что портал поставщиков позволяет региональному бизнесу развиваться, а столичные власти и дальше будут активно реализовывать национальные проекты.

политика

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