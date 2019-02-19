В Госдуме призвали чиновников не навязывать женщинам роль инкубатора

Российские чиновники должны перестать навязывать женщинам роль инкубатора, поскольку это оскорбляет и унижает их. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сказала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что "здравомыслящие женщины стараются рожать первого ребенка в любых условиях и без помыкания властей".
"Пока мы, женщины, позволяем в свой адрес подобные высказывания недалеких мужланов, они будут беспардонно делать такие заявления. Дети для женщины — это плод любви. Это ответственный момент в жизни любой семьи. Это радостное и желанное событие. Это дело двоих — мужчины и женщины!", – заявила Пушкина, комментируя высказывания Артамонова.
Она отметила, что для человека, который решил продолжить свой род, необходимо иметь экономические перспективы в жизни. Пушкина указала, что в 2018 году на миллион браков было зафиксировано 600 тысяч разводов. Это означает, что власти в первую очередь должны создать условия для матерей-одиночек.
По мнению Пушкиной, необходимо поддержать женское предпринимательство и обеспечить выгодные экономические условия для женщин.
"Тогда не страшно будет рожать, независимо от того, есть ли милый рядом", – указала Пушкина.
При этом депутат усомнилась в эффективности штрафов для чиновников, которые позволяют себе некорректные высказывания в адрес женщин. Она считает, что мера не поможет, если "в голове и душе чиновника пусто".
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