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14:31

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В Госдуме призвали чиновников не навязывать женщинам роль инкубатора

"Недалекие мужланы". Депутат – о навязывании женщинам роли инкубатора

власть общество

14:31

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российские чиновники должны перестать навязывать женщинам роль инкубатора, поскольку это оскорбляет и унижает их. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сказала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что "здравомыслящие женщины стараются рожать первого ребенка в любых условиях и без помыкания властей".

"Пока мы, женщины, позволяем в свой адрес подобные высказывания недалеких мужланов, они будут беспардонно делать такие заявления. Дети для женщины — это плод любви. Это ответственный момент в жизни любой семьи. Это радостное и желанное событие. Это дело двоих — мужчины и женщины!", – заявила Пушкина, комментируя высказывания Артамонова.

Она отметила, что для человека, который решил продолжить свой род, необходимо иметь экономические перспективы в жизни. Пушкина указала, что в 2018 году на миллион браков было зафиксировано 600 тысяч разводов. Это означает, что власти в первую очередь должны создать условия для матерей-одиночек.

По мнению Пушкиной, необходимо поддержать женское предпринимательство и обеспечить выгодные экономические условия для женщин.

"Тогда не страшно будет рожать, независимо от того, есть ли милый рядом", – указала Пушкина.

При этом депутат усомнилась в эффективности штрафов для чиновников, которые позволяют себе некорректные высказывания в адрес женщин. Она считает, что мера не поможет, если "в голове и душе чиновника пусто".

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власть общество

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