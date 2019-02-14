Любить по-русски: правила установления отцовства останутся без изменений

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который уточняет правила регистрации отцовства ребенка. Такое решение приняли на заседании нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".
Как отмечалось в документе, часто женщины обращаются сразу в суд, в обход органов ЗАГС, чтобы указать в качестве второго родителя ребенка биологического отца, а не своего бывшего супруга.
Чтобы исключить обращения в суд, предлагалось регистрировать рождение ребенка с одновременным установлением отцовства на основании заявления матери и биологического отца. По мнению авторов документа, каждый ребенок имеет право знать своих родителей.
Ранее сообщалось, что российское правительство согласилось лишить права на отсрочку от армии должников по алиментам. Согласно законопроекту, федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы должны будут представлять информацию о должниках по запросам военных комиссариатов. Однако в правительстве отмечают, что законопроект нуждается в доработке.
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