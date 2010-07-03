Песков отреагировал на перенос "правительственного часа" с Орешкиным

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Перенос "правительственного часа" с участием главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным – это всего лишь "рабочий процесс". С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не видел самого заседания, поэтому "было бы неверно что-то говорить". В этой связи Песков переадресовал вопрос о переносе "правительственного часа" в Госдуму и правительство, передает ТАСС.

"Здесь было бы с руки это комментировать и в кабинете министров, и в Думе, но не нам", – указал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что требования к реализации нацпроектов очень высокие, поэтому там "требуется конкретика".

Ранее в среду, 6 марта, во время "правительственного часа" спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина. По его мнению, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Володин предложил перенести доклад на конец марта – начало апреля.

