Путин подписал закон о запрете пользоваться гаджетами на военной службе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным пользоваться гаджетами во время службы. Документ опубликован в среду, 6 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, военным запрещается пользоваться электронными средствами бытового назначения с доступом в интернет, в том числе видеорегистраторами, навигаторами, смартфонами и внешними носителями информации. Запрет распространяется и на граждан, призванных на военные сборы. Вместе с тем использование гаджетов в быту не запрещено.

Кроме того, военным запретят публиковать данные о сослуживцах и гражданах, уволенных с военной службы, а также о членах их семей и родственниках.

Как пояснили в Госдуме, закон направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и их близких, а также граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Ранее Минобороны РФ выпустило памятки о безопасном поведении в интернете для военнослужащих и гражданских сотрудников ведомства. Им рекомендовали отказаться от использования популярных социальных сетей, не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию. В ведомстве напомнили, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации пользователей, а их публикации регулярно анализируют иностранные спецслужбы.

