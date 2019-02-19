В Госдуме объяснили цель закона о запрете военным размещать личные данные в Cети

Законопроект о запрете военнослужащим размещать в СМИ личную и служебную информацию направлен на обеспечение безопасности государства и самих военных. Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Он отметил, что положительно относится к этой инициативе. По его словам, важно понимать, что законопроект направлен "не против военнослужащих".
"Этот законопроект направлен не только на обеспечение безопасности нашего государства, на обеспечение безопасности военнослужащих граждан, призванных на сборы граждан, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей", – указал Красов.
Депутат добавил, что россияне, которые выбирают профессию военного, должны понимать, что для них существуют определенные ограничения при выполнении воинских обязанностей.
19 декабря Госдума одобрила законопроект, запрещающий передавать СМИ и публиковать в интернете личные данные и информацию о своих сослуживцах. Документ подразумевает запрет пользования электронными приборами или техническими средствами бытового назначения с доступом в интернет. Ограничения не распространяются на повседневную жизнь.
Военным запретили пользоваться смартфонами и соцсетями
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.