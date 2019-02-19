В Госдуме объяснили цель закона о запрете военным размещать личные данные в Cети

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Законопроект о запрете военнослужащим размещать в СМИ личную и служебную информацию направлен на обеспечение безопасности государства и самих военных. Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он отметил, что положительно относится к этой инициативе. По его словам, важно понимать, что законопроект направлен "не против военнослужащих".

"Этот законопроект направлен не только на обеспечение безопасности нашего государства, на обеспечение безопасности военнослужащих граждан, призванных на сборы граждан, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей", – указал Красов.

Депутат добавил, что россияне, которые выбирают профессию военного, должны понимать, что для них существуют определенные ограничения при выполнении воинских обязанностей.

19 декабря Госдума одобрила законопроект, запрещающий передавать СМИ и публиковать в интернете личные данные и информацию о своих сослуживцах. Документ подразумевает запрет пользования электронными приборами или техническими средствами бытового назначения с доступом в интернет. Ограничения не распространяются на повседневную жизнь.

