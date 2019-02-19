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12:13

Военным запретят пользоваться смартфонами на службе

безопасность технологии

12:13

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Фото: depositphotos/tatsianama

Российским военнослужащим запретят передавать СМИ и публиковать в интернете личные данные и информацию о своих сослуживцах. Законопроект приняли депутаты Госдумы во вторник, 19 февраля.

Согласно документу, военнослужащим запрещается иметь электронные приборы или технические средства бытового назначения с доступом в интернет. Речь идет о смартфонах, планшетах, видеорегистраторах, навигаторах и внешних носителях информации. Запрет распространяется не только на военнослужащих, но и на граждан, призванных на военные сборы.

При этом норма будет действовать только в ситуациях, связанных с выполнением "отдельных обязанностей военной службы". В быту пользоваться смартфонами разрешено.

Так, военным запрещается публиковать данные о сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или родственниках, а также сведения, которые могут раскрыть местоположение воинской части, уточняет ТАСС.

Ранее Минобороны РФ выпустило памятки о безопасном поведении в интернете для военнослужащих и гражданских сотрудников ведомства. Им рекомендовали отказаться от использования популярных социальных сетей, не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

В ведомстве напомнили, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации пользователей, а их публикации регулярно анализируют иностранные спецслужбы.

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безопасность технологии

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